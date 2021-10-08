【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠融程電(3416)受惠專案大單出貨動能持續暢旺，2021年9月合併營收「雙升」改寫新高，帶動第三季合併營收連5季創高。公司預期今年營收年增達3成、毛利率不低於35％目標應可達陣，正積極布局明年首季，致力達成原訂成長目標。
融程電股價7月中觸及80.4元波段高點後，在營運暢旺護體下持穩73～75元區間，近日緩步向上墊高，今（8）日開高後上漲0.79％至76.5元，早盤維持小漲0.5％態勢。三大法人續偏多操作，本周迄今合計買超62張。
融程電公布2021年9月自結合併營收達2.53億元，月增5.52％、年增達17.62％，改寫歷史新高。帶動第三季合併營收6.83億元，季增達11.76％、年增達22.88％，連5季改寫歷史新高。累計前三季合併營收18.78億元、年增達47.1％，續創同期新高。
融程電受惠車檢、倉儲物流、醫療保健專案大單持續出貨，營運動能自去年第三季起明顯轉強，受惠客戶拉貨動能不墜且備料充足，使9月合併營收改寫歷史新高，帶動第三季合併營收連5季改寫新高，產業耕耘效益持續顯現，使業績表現優於同業。
融程電表示，受惠多項指標性大單入袋，今年營收年增達3成目標應可達陣，規模經濟顯現及生產效率提升使採買原料成本下降，雖面臨供貨短缺但仍可克服，將可抵銷整體產業面臨供應鏈吃緊影響，今年毛利率維持不低於35％水準目標。
展望後市，融程電的強固型平板業務持續聚焦車檢、倉儲物流、醫療保健3大快速成長產業，公司除陸續取得數家一線車檢新客戶訂單，先前取得的全球醫材大廠美敦力（Medtronic）昏迷測量醫療平板訂單，亦將於明年起大量出貨。
融程電目前正積極布局明年首季，致力達成原訂成長目標。除了強固平板專案大單持續出貨貢獻，公司看好需求商機，擬推出強固型筆電插旗布局，預計本季起開始量產，預期明年第二季起將對營收帶來較顯著貢獻，進一步增添營運成長動能。
投顧法人認為，融程電受惠專案大單持續出貨，第三季營收季增達近12％、優於預期的10％，今明2年營運展望樂觀。看好今年營收及獲利可望同步創高、每股盈餘（EPS）估逾5.2元，明年每股盈餘上看6.3元，維持「買進」評等目標價95元不變。
(時報資訊)
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