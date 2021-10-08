受到恒大財務危機波及，大陸房地產危機四起，外界擔心是否對金融系統產生衝擊，針對目前大陸房地產現況，美媒專欄作家表示，房地產商就像是熱門影集《魷魚遊戲》中的參賽者，必須盡全力生存贏得最終獎金，否則就得遭到淘汰（倒閉）的命運。
美媒報導，魷魚遊戲融合影集飢餓遊戲與電影寄生上流的元素，受邀參加生存競賽的456名參賽者將進行6關的生存遊戲，最後存活下來的人能獲得456億韓元的獎金，影集播出後在全球掀起熱烈討論。
報導點出，現在大陸房地產商就像是魷魚遊戲中的參賽者，必須想辦法活下去，專欄作家任舒立則說，影集中的第一個小遊戲「123木頭人」就如同大陸當局對房地產企業所設下的三條紅線規定，如果違反遊戲規則就會被淘汰。
此外，任舒立強調，魷魚遊戲的劇情讓許多當地廠商充滿既視感，且「123木頭人」只是其中一個遊戲，代表後面的考驗逐漸進逼，「房地產企業就像是遊戲的參賽者，必須在政策制定者設置的殘酷環境中，想辦法存活下來。」
報導點出，恒大集團是大陸房地產企業龍頭，但近年飽受債務危機影響，目前負債超過3000億美元，陷入嚴重違約危機，任舒立認為，企業和人類一樣都擁有生存本能，而恒大目前的救命稻草就是旗下的物業管理業務。
任舒立表示，每個房地產企業都想辦法存活下來，而究竟哪些企業能存活下來，又有哪些面臨破產倒閉，這種結果如同魷魚遊戲參賽者的結局也只有兩個，不是死亡，就是活到最後拿下456億韓元的獎金。
(時報資訊)
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