【時報記者張漢綺台北報導】電子供應鏈長短料問題未解決，致使高階鏡頭延至明年出貨，大立光(3008)執行長林恩平表示，10月及11月需求與9月差不多，第4季產能利用率與第3季相近，儘管大立光林恩平首度鬆口「考慮實施庫藏股」，大立光法說會後外資普遍中立看待，今天盤中股價走弱。

全球新冠肺炎疫情致使供應鏈缺料問題未解，且下半年多是低規格6P及7P鏡頭，大立光第3季合併毛利率失守60%，僅59.33%，為2015年第3季以來新低，單季稅後盈餘為52.6億元，季增77.72%，年減10.35%，單季每股盈餘為39.22元；累計前3季合併營收為339.1億元，年減17%，營業毛利為208.6億元，年減24%，合併毛利率為61.52%，年減6.42個百分點，營業淨利為171.7億元，年減27%，營業淨利率為50.63%，年減7.54個百分點，稅前盈餘為167.61億元，年減28%，稅後盈餘為135.35億元，年減23%，每股盈餘為100.91元。

展望第4季，林恩平表示，10月及11月需求跟9月差不多，由於供應鏈出了一些問題，有些客戶缺AP，有些手機廠缺零組件，不知何時紓解，高階鏡頭預計明年才會開始出貨，10月產品組合與9月差不多，第4季產能利用率約90%，與第3季相近。

營運遇逆風亦讓今年以來大立光股價連番探底，面對法人詢問公司帳上現金滿滿，有考慮加發股息或是執行庫藏股嗎？林恩平也正面表示「考慮執行庫藏股」。

展望明年，林恩平表示，明年手機鏡頭升級進展會快一點，比較高規鏡頭如：8P鏡頭導入客戶變多，我們也找到很多特殊解決光學鏡頭呈相問題的方法，不過最終還是要看客戶賣得好不好。

外資在大立光法說會後出具最新報告，看法多偏保守，其中美系外資為反應較弱的營收及毛利率，將大立光2021年和2022年每股盈餘分別下調14%和19%至144元及150元，給予「中立」評等，目標價由3200元下調至2400元。

日系外資最新報告指出，我們擔心因為疫情導致供應鏈的短缺、中斷，以及非蘋陣營手機鏡頭升級速度緩慢等結構性問題，大陸電力限制可能對未來幾個月科技產業供應鏈產生更多負面影響，台積電等代工廠價格調漲將導致廠商成本增加，進而拖累2022年上半年相機規格升級，重申大立光「中性」評等，目標價3295元。

歐系外資最新報告則調降將大立光2021年到2023年每股盈餘9%到11%，給予大立光「優於大盤表現」評等，目標價至從3800元降至3150元。

(時報資訊)

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