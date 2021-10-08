【時報記者張漢綺台北報導】電子供應鏈長短料問題未解決，致使高階鏡頭延至明年出貨，大立光(3008)執行長林恩平表示，10月及11月需求與9月差不多，第4季產能利用率與第3季相近，儘管大立光林恩平首度鬆口「考慮實施庫藏股」，大立光法說會後外資普遍中立看待，今天盤中股價走弱。
全球新冠肺炎疫情致使供應鏈缺料問題未解，且下半年多是低規格6P及7P鏡頭，大立光第3季合併毛利率失守60%，僅59.33%，為2015年第3季以來新低，單季稅後盈餘為52.6億元，季增77.72%，年減10.35%，單季每股盈餘為39.22元；累計前3季合併營收為339.1億元，年減17%，營業毛利為208.6億元，年減24%，合併毛利率為61.52%，年減6.42個百分點，營業淨利為171.7億元，年減27%，營業淨利率為50.63%，年減7.54個百分點，稅前盈餘為167.61億元，年減28%，稅後盈餘為135.35億元，年減23%，每股盈餘為100.91元。
展望第4季，林恩平表示，10月及11月需求跟9月差不多，由於供應鏈出了一些問題，有些客戶缺AP，有些手機廠缺零組件，不知何時紓解，高階鏡頭預計明年才會開始出貨，10月產品組合與9月差不多，第4季產能利用率約90%，與第3季相近。
營運遇逆風亦讓今年以來大立光股價連番探底，面對法人詢問公司帳上現金滿滿，有考慮加發股息或是執行庫藏股嗎？林恩平也正面表示「考慮執行庫藏股」。
展望明年，林恩平表示，明年手機鏡頭升級進展會快一點，比較高規鏡頭如：8P鏡頭導入客戶變多，我們也找到很多特殊解決光學鏡頭呈相問題的方法，不過最終還是要看客戶賣得好不好。
外資在大立光法說會後出具最新報告，看法多偏保守，其中美系外資為反應較弱的營收及毛利率，將大立光2021年和2022年每股盈餘分別下調14%和19%至144元及150元，給予「中立」評等，目標價由3200元下調至2400元。
日系外資最新報告指出，我們擔心因為疫情導致供應鏈的短缺、中斷，以及非蘋陣營手機鏡頭升級速度緩慢等結構性問題，大陸電力限制可能對未來幾個月科技產業供應鏈產生更多負面影響，台積電等代工廠價格調漲將導致廠商成本增加，進而拖累2022年上半年相機規格升級，重申大立光「中性」評等，目標價3295元。
歐系外資最新報告則調降將大立光2021年到2023年每股盈餘9%到11%，給予大立光「優於大盤表現」評等，目標價至從3800元降至3150元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：