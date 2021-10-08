【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】8日韓股雖受隔夜美股收紅激勵開高，但獲利了結賣壓隨即出籠，大盤也在平盤上下震盪。目前，KOSPI在2,964.12點，漲4.66點或0.16%。同時，韓元和公債殖利率均走弱。
8日韓國三星電子表示，受惠於記憶體晶片售價上漲，第3季營業利益可望大增28%並創3年新高。同時，營收的年增率也應有9%。因此，三星電子漲0.7%。
另外，SK海力士跌1.99%，Naver跌0.89%，但LG化學卻漲3.26%。
因家庭債務急增以及房價高漲已損及金融市場平衡，因此預估，韓國央行12日雖不會調整利率，但11月可能會祭出升息時間表。
美元兌韓元價位在1,193.6位置，韓元貶0.27%。
韓國10年期公債殖利率下跌1.9個基本點至2.368%。
(時報資訊)
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