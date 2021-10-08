美國電腦生產商戴爾科技（Dell Technologies）創辦人兼行政總裁戴爾（Michael Dell）表示，中美兩國關係處於嚴冬期，中國在科技領域投放資金，對美國企業構成實質威脅，因此歡迎美國政府對科技業提供支援計畫。

雅虎財經引述戴爾接受訪問時表示，中美兩國關係緊張，使全球趨向兩極化。戴爾指出，美國科技領域需要有明確的發展方向，才能應對來自中國的挑戰。

回溯過去數十年產業發展，戴爾認為，美國並沒有明確的科技業發展策略，相比於中國明確重點發展科技業的態度截然不同，因此美國有必要急起直追。

此外，戴爾讚揚美國國會參議院於5月份通過的「美國創新與競爭法」，內容計畫將撥款2,500億美元支援美國科技業發展，有關法案仍待眾議院通過。

(時報資訊)