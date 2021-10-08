（泰安產險榮獲「工商時報數位金融獎」肯定，由總經理郭鴻文（右四）、副總經理林志銘（右五）、經理陳美芬（右三）與同仁共同合影。圖／泰安產險提供）
由工商時報舉辦首屆之「工商時報數位金融獎」頒獎典禮，泰安產物保險在數位金融優質服務與卓越表現備受肯定，榮獲「數位資訊服務金質獎」及「網路投保服務優質獎」雙獎殊榮。
泰安產險除了在保險本業持續精進之外，隨著數位趨勢發展，泰安產險表示，在該公司官網網頁設計以客戶體驗為主軸，打造豐富深入的服務與充實快速的資訊，實現便民的願景。此外，亦不斷研發取得多項專利，從客戶角度創新各項服務平台，將保險專業結合各項科技優化業務，如開發「智慧理賠（Smart Claim）APP」，提供事故現場指引，保戶可即時將事證照片檔案傳送本公司同步完成理賠通知，大幅縮短保戶理賠流程等待期。
泰安產險指出，該公司始終秉持「安心、熱情、創新」的真誠服務，網路投保24小時全年零時差，以簡單易懂的圖文引導客戶操作介面為導向，整合多元險種商品，線上保費隨選隨算，省略跳頁繁瑣步驟，更獨家開發自動辨識車籍資料系統，減化填寫資訊程序，大幅提升服務之準確度及效率，達到零接觸、零受限的數位體驗，滿足消費者對線上投保的期待。另積極響應環境永續，保戶憑手機號碼或e-mail即可在完成投保後，下載及查詢電子保單與強制險電子式保險證，全面e化作業，打造無紙、低碳的綠色營運服務流程，讓客戶感受速度、品質、真心關懷的數位保險服務。
(時報資訊)
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