【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國國會暫時解除政府倒債危機，隔夜美股勁揚，惟周五香港股市開高走低，恆生指數開盤大漲1.47%，但目前回落至平盤附近，報24729.17點。國企股目前小漲0.2%，紅籌股大跌1.3%。
恆生科技股指數漲幅大幅收斂，目前上漲0.5%，網路股相對強勁，阿里健康漲4.6%，騰訊漲2.3%，平安好醫生漲5.5%，嗶哩嗶哩漲4.8%，萬國數據漲5.2%，阿里巴巴漲3.7%，網易漲近6%。聯想則大跌5%。
瑞聲科技警告第三季淨利恐較去年同期大減約51%～61%，目前股價重挫13%。該公司表示，匯損、疫情導致供應鏈中斷、中國經營成本升高，以及國內客戶因晶片短缺而砍單，使第三季獲利表現受到重創。
受動力煤價大跌影響，煤炭股遭到拋售，兗煤暴跌逾9%，中煤稍早前跌11%，目前仍跌9.4%。中國動力煤期貨今早暴跌11%，最低跌至每噸1241.2元人民幣。
電力股賣壓沈重，華潤電力、中國電力和中廣核新能源均跌近10%，龍源、大唐新能源跌逾6%，新天綠色、火電股華能跌7%。
(時報資訊)
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