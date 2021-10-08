【時報記者沈培華台北報導】受惠不鏽鋼市況熱絡，彰源(2030)、允強(2034)9月營收仍在高檔，第三季營收均攀高。其中，彰源第三季合併營收39.57億元，季增5.39%，且創新高，允強第三季營收達53.05億元，季增19.74%，且創近13季高點。
市場需求回升，不鏽鋼市況續旺，彰源9月合併營收13.38億元，月減0.18%、年增36.42%；第三季合併營收39.57億元，季增5.39%、年增43.22%，單季營收改寫歷史新高；累計前9月合併營收106.91億元，年增38.35%。
彰源受惠產品漲價，第三季營收創下新高，獲利預估也可持續增長。全年營運將大幅成長。
彰源上半年稅後淨利4.03億元，EPS 1.44元，已賺贏前兩年全年。展望第四季，公司因為保有一定份額低價原料庫存，可望持續受惠鋼價逐步走揚，加上從接單到出貨大約遞延1~2個月，有利支撐第四季營收、獲利仍可保持在高檔。
允強9月營收18.09億元，月增11.21%，年增59.9%，整體第三季受惠鋼價走揚，單季營收達53.05億元，季增率19.74%，並改寫近13季高點。
允強第三季業績加溫，前9月營收131.27億元，年增34.6%。
展望第四季，允強公司表示，受鋼價漲多、運費太貴等原因，下游客戶目前處於需求多少、拉多少階段，較沒有追漲的情緒，整體需求保持平穩，主要營收成長動能還是要看鋼價是否走揚。法人預估，今年受惠價、量走揚，允強第三季獲利仍可望優於第二季，第四季亦可望撐於高檔，全年獲利也可比去年穩健成長。
(時報資訊)
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