【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數203.50點，漲0.92點；總計382家漲、247家跌、106家持平；委買6817401張、委賣4750173張；總成交值518.17億元。

(時報資訊)

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