【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16696.89點，跌16.97點；總計433家漲、404家跌、128家持平；委買27237821張、委賣20289982張；總成交值1671.04億元。

(時報資訊)

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