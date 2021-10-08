【時報記者王逸芯台北報導】電商表現強勁，杏一(4175)9月營收5.47億元，月成長約3.6%、年成長5.95%，累計1~9月營收達47.84億元，較去年同期成長10.76%。杏一表示，隨著逐步解封，加上振興券上路，預計實體門市買氣會陸續回溫。

杏一表示，9月營收增長主因為電商表現強勁所致，電商部門9月營收較去年同期成長高達101.13%，其中又以「長備型照護商品」表現最亮眼。杏一表示，台灣已開始逐步解封，搭配政府推出的振興券(五倍券)，實體門市有望恢復過往表現；而電商部分，因長達近2年的疫情影響，使得部分消費者改變消費習慣，由實體消費轉為電商，故未來消費方式，電商仍有成長力道。

杏一截至9月兩岸共計302間門市及23座商場，預計10月將再拓展「北護大商場」，商場佔地約1,435坪，緊鄰台北榮總跟振興醫院，並受惠石牌商圈，預估商場平均每日人流量可達16,000人。

(時報資訊)

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