全球經濟正在擺脫新冠疫情的影響，同時卻面臨能源危機帶來的新挑戰，近期以來，歐洲和中國分別出現能源短缺的問題。歐洲方面，荷蘭TTF天然氣價格近日刷新歷史新高，連帶提升石油市場需求，油價同樣上行至近年以來新高點。

A股方面，大陸經過為期一周的「十一」假期後，能源股一復市就拉升。其中又以石油股漲幅最大，茂化實華、中曼石油觸及漲停，泰山石油升8.2％。兩桶油也紛紛上漲，中國石油升4.2％，中國石化升2.5％。

燃氣股方面，長春燃氣開盤後一度漲停，其後漲幅略收窄至9.04％。此外，大通燃氣升6.8％，重慶燃氣升6.1％，陝天然氣走高4.1％，成都燃氣升3.5％，大眾公用升3.4％。

(時報資訊)