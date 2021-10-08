勞動部8日召開基本工資審議委員會，討論明年的基本工資。基本工資審議委員、全國中小企業總會代表游永全表示，希望會議上討論明年基本工資時，可以考慮到中小企業、甚至是微型企業的處境，調幅能比照去年、甚至是凍漲，讓中小企業能從困難中恢復。
游永全會前接受訪問時指出，有7成的中小企業今年受創比去年更嚴重，包括企業倒閉、沒有營運的情況，站在保守的思維，中小企業主給予總會很多壓力，所以在調薪上面不能有太大的異動、以免大幅調薪後出現很大的倒閉潮，因此希望可以延續去年的思維、或是凍漲，不要影響企業經營。
台灣有97％的企業為中小企業，游永全說，這些中小企業聘請的員工占整體勞工逾8成，所以如果大幅度調薪會對整體營運上造成衝擊，可能會迫使企業主放棄經營，這樣放棄是對勞工是不好的，希望今年在基本工資上有好的共識，能夠幫助中小企業、大家度過難關。
游永全指出，去年疫情發生時就談到，疫情一定會有遞延效應，而今年我們也看到確實出現遞延效應，而且比去年更嚴重，「我們也不能很樂觀看明年就會好」，事實上，我們很多營運上的困難，包括資材上、人力上的短缺，這些都會在在影響企業主的營運，材料的營運上的成本提升，「我們都在忍受」，不要影響物價，因為這些這對全民都不是好事，而我們企業忍受這一段的時候，希望勞工陪同、共度難關，不要在這節骨眼上給資方太大的壓力。
(時報資訊)
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