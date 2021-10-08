紙本五倍券今早9點開放民眾領取，不少人湧入超商排隊，對此，一名網友透露，剛剛去超商取貨發現機台前少說有20人在排隊，實在有點誇張。另一名網友則表示，看到大家擠在超商排隊的樣子，就忍不住想笑，實在不明白為什麼大家要人擠人，像他直接選去全聯領，整個流程超順暢，大約只花了2分鐘，熱騰騰的五倍券就到手了。
一名網友今在PTT上發文表示，早上9點開始領取五倍券，不知道有沒有人已經領到券了？有人已經開始用券了嗎？引發網友討論，不少人哀嚎說排隊領券的人超多，系統卡卡的，「剛剛去超商領包裹，裡面大概有超過20位在ibon機台前排隊，年紀都偏大」、「機台忙線5分鐘，好不容易恢復正常，但前面兩個人領完又忙線」。
也有網友看了忍不住吐槽說，不想排隊領券的人，為何當初不數位綁定五倍券呢？而且有必要搶在第一天領嗎？大家都很閒不用上班？如果看到人很多，可以等其他時間再領就好。「反正今天下班就是連假了，慢慢來就好，這又不是疫苗，早上沒搶到，下午就只能選擇去別的縣市打！」
另有一名網友發文指出，聽說超商領券爆人潮，還有機台當機的慘案發生，反觀聰明的他選擇要去全聯領取，結果完全不用等，大約2分鐘就成功領到五倍券。因此他也忍不住笑說，實在搞不懂那些擠在超商排隊的人到底在想什麼。
不過，領取紙本五倍券須前往原本預訂的地點領取，因此當初選在超商拿的人，如今也只能跟著大家一起排隊，無法改變心意去別的地方領取。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：