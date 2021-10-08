【時報-台北電】Sensor Tower商店情報平臺顯示，2021年9月中國手遊發行商在全球App Store和Google Play的收入排行，本期入圍全球手遊發行商收入榜TOP100的39家中國廠商，合計吸金近25.2億美元，占全球TOP100手遊發行商收入的41.5%，收入和占比均創歷史新高。
觀察排行亮點，網易《哈利波特：魔法覺醒》於9月初上線，之後連續20餘天位列中國iPhone手遊下載榜榜首，穩居中國iOS手遊暢銷榜前三。在該遊戲的帶動下，9月網易移動遊戲收入環比增長38%，同比增長26.2%。
9月《原神》滿1周年，米哈遊收入環比增長121.8%，相當於去年同期的近10倍，再創新高，重回全球手遊發行商收入榜第2名。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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