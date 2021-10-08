【時報-台北電】Sensor Tower商店情報平臺顯示，2021年9月中國手遊發行商在全球App Store和Google Play的收入排行，本期入圍全球手遊發行商收入榜TOP100的39家中國廠商，合計吸金近25.2億美元，占全球TOP100手遊發行商收入的41.5%，收入和占比均創歷史新高。

觀察排行亮點，網易《哈利波特：魔法覺醒》於9月初上線，之後連續20餘天位列中國iPhone手遊下載榜榜首，穩居中國iOS手遊暢銷榜前三。在該遊戲的帶動下，9月網易移動遊戲收入環比增長38%，同比增長26.2%。

9月《原神》滿1周年，米哈遊收入環比增長121.8%，相當於去年同期的近10倍，再創新高，重回全球手遊發行商收入榜第2名。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#手遊發行商 #中國

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28275.52 +597.31(2.16%)
10:35
南韓KOSPI
2966.83 +7.37(0.25%)
11:16
香港恆生
24714.25 +12.52(0.05%)
11:21
上證指數
3583.29 +15.12(0.42%)
11:21
深圳成指
14410.92 +101.91(0.71%)
11:21
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

延伸閱讀