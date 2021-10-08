【時報記者林資傑台北報導】中租-KY(5871)在疫情中籌資動作不停歇，旗下泰國子公司亞洲興業租賃（Asia Sermkij Leasing, ASK）今（8）日完成3年期1.2億美元（約新台幣33.3億元）聯貸案，將用以充實營運資金，為未來成長預作準備。

中租表示，亞洲興業租賃此次聯貸案在各銀行踴躍參貸下，超額認購達300％，再創中租東協國家聯貸案紀錄，最終以1.2億美元簽約，展現金融機構對中租暨旗下公司經營成果的肯定與支持。

此次聯貸案由日商瑞穗銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並由遠東銀行擔任共同統籌主辦銀行，彰銀、兆豐銀、一銀、華銀、合庫、玉山銀及上海商銀擔任共同主辦銀行，另有板信商銀、輸銀、陽信商銀及台新銀共同參與。

1984年於泰國曼谷成立的亞洲興業租賃，1992年被中租併購。公司以車輛分期付款為主要業務，在泰國曼谷、東部羅勇府、北部清邁府、西部龍仔厝府、中部彭世洛府、東北部坤敬府與南部素叻他尼府等地，共設立18處分支據點。

亞洲興業租賃2005年8月於泰國證交所掛牌上市，為中租控股旗下首家上市掛牌公司。旗下擁有2家關係企業，包括提供租賃業務及財務諮詢的盤銀中信租賃（Bangkok Grand Pacific Lease），以及提供保險經紀業務的SK保經（SK Insurance Broker）。

據中租財報揭露，亞洲興業租賃2020年合併營收29.11億元、年減4.12％，營益率自35.59％降至33.16％，使稅後淨利7.93億元、年減11.88％，每股盈餘（EPS）2.26元。不過，2021年上半年稅後淨利5億元、年增達21.64％。

亞洲興業租賃在泰國重型卡車分期付款業務的市占率稱冠，在今年整體大環境不佳情況下業務仍逆勢成長，創成立以來新高。公司看好泰國業務成長動能，今年5月亦甫完成現金增資30億泰幣。

(時報資訊)

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