【時報記者林資傑台北報導】中租-KY(5871)在疫情中籌資動作不停歇，旗下泰國子公司亞洲興業租賃（Asia Sermkij Leasing, ASK）今（8）日完成3年期1.2億美元（約新台幣33.3億元）聯貸案，將用以充實營運資金，為未來成長預作準備。
中租表示，亞洲興業租賃此次聯貸案在各銀行踴躍參貸下，超額認購達300％，再創中租東協國家聯貸案紀錄，最終以1.2億美元簽約，展現金融機構對中租暨旗下公司經營成果的肯定與支持。
此次聯貸案由日商瑞穗銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並由遠東銀行擔任共同統籌主辦銀行，彰銀、兆豐銀、一銀、華銀、合庫、玉山銀及上海商銀擔任共同主辦銀行，另有板信商銀、輸銀、陽信商銀及台新銀共同參與。
1984年於泰國曼谷成立的亞洲興業租賃，1992年被中租併購。公司以車輛分期付款為主要業務，在泰國曼谷、東部羅勇府、北部清邁府、西部龍仔厝府、中部彭世洛府、東北部坤敬府與南部素叻他尼府等地，共設立18處分支據點。
亞洲興業租賃2005年8月於泰國證交所掛牌上市，為中租控股旗下首家上市掛牌公司。旗下擁有2家關係企業，包括提供租賃業務及財務諮詢的盤銀中信租賃（Bangkok Grand Pacific Lease），以及提供保險經紀業務的SK保經（SK Insurance Broker）。
據中租財報揭露，亞洲興業租賃2020年合併營收29.11億元、年減4.12％，營益率自35.59％降至33.16％，使稅後淨利7.93億元、年減11.88％，每股盈餘（EPS）2.26元。不過，2021年上半年稅後淨利5億元、年增達21.64％。
亞洲興業租賃在泰國重型卡車分期付款業務的市占率稱冠，在今年整體大環境不佳情況下業務仍逆勢成長，創成立以來新高。公司看好泰國業務成長動能，今年5月亦甫完成現金增資30億泰幣。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：