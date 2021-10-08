特斯拉執行長穆斯克7日（周四）表示，該車廠計劃將總部由矽谷帕羅奧圖（Palo Alto）遷往德州奧斯汀（Austin）。

這使特斯拉加入甲骨文、惠普和豐田總部由加州搬至德州的行列。矽谷是科技與新創業者大本營，但近年來高額稅率與生活成本，使得企業選擇遷往人力成本較低且監管較寬鬆的德州。

特斯拉在奧斯汀擁有龐大的汽車與電池生產廠區，周四也在該廠召開年度股東會。他提到特斯拉想要擴大舊金山灣區的規模卻受限。他說：「如果你來到我們在佛利蒙（Fremont）的廠房，那裡相當擁擠。」

但穆斯克強調，此舉不代表特斯拉將離開加州，反之規畫加州工廠與內華達工廠產量將提高50％。

(時報資訊)