美股7日持續上漲，道指升337點，大陸股市8日經「十一」連假後復市，港股8日早段開市漲逾300點，恒生指數開市漲363點，開報25,064點，一度重上25,000點。恒生科技指數升2.1％，報6,301點。
中港電力股則雙雙下跌，華潤電力跌破20元大關，盤中一度大跌9.8％，報19.9港元，成交額為3.25億港元。
龍源也急挫6.5％，中國電力急挫9.8％，中廣核新能源跌9.9％，大唐新能源跌6.3％，新天綠色跌7％，火電股華能跌7.1％，華電跌5.9％，大唐發電也跌5.8％。
A股方面，太陽能一度跌10％，觸及跌停，其後跌幅收窄至8.9％，華能水電則大跌8.7％，三峽能源跌3.1％，福能跌5.4％。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：