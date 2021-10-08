美股7日持續上漲，道指升337點，大陸股市8日經「十一」連假後復市，港股8日早段開市漲逾300點，恒生指數開市漲363點，開報25,064點，一度重上25,000點。恒生科技指數升2.1％，報6,301點。

中港電力股則雙雙下跌，華潤電力跌破20元大關，盤中一度大跌9.8％，報19.9港元，成交額為3.25億港元。

龍源也急挫6.5％，中國電力急挫9.8％，中廣核新能源跌9.9％，大唐新能源跌6.3％，新天綠色跌7％，火電股華能跌7.1％，華電跌5.9％，大唐發電也跌5.8％。

A股方面，太陽能一度跌10％，觸及跌停，其後跌幅收窄至8.9％，華能水電則大跌8.7％，三峽能源跌3.1％，福能跌5.4％。

(時報資訊)

#華電 #電力股 #恒生指數

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