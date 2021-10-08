【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】特斯拉執行長馬斯克周四在股東大會上宣布，特斯拉總部將從加州帕羅奧圖市（Palo Alto）遷移至德州奧斯汀市。

雖然總部將搬遷，但特斯拉仍計畫提高加州工廠的產量。

馬斯克表示，特斯拉將繼續擴大我們在加州的生產活動。我們的計畫是將費利蒙（Fremont)）和內華達超級工廠（Giga Nevada）的產量提高50%。

他表示，如果你來我們的費利蒙工廠，會發現那裡很擁擠。員工很難買得起房子，通勤距離也很長，且在灣區（舊金山灣區）可以擴展的規模有限。

至於在奧斯汀興建中的工廠，馬斯克表示，即使完工後也需要一些時間才能達到全面量產。以上海廠為例，興建工廠只用了11個月，但花了一年才達到高度量產。

馬斯克預期特斯拉在奧斯汀附近的新工廠將採用上海廠的模式進行。

馬斯克對加州越來越不滿的事早已不是什麼秘密。去年4月馬斯克在特斯拉的財報電話會議上即痛斥加州政府官員實施的防疫限制措施是「法西斯主義」。

之後馬斯克自己從他生活了二十年的洛杉磯搬到奧斯汀，此舉不僅讓身兼SpaceX執行長的馬斯克減輕了個人稅負，也讓他更加接近SpaceX位於德州博卡奇卡地區（Boca Chica）的航太發射場。

特斯拉並不是第一家將總部從加州遷往德州的公司，包括甲骨文和惠普等大型科技股公司也都在去年決定搬遷。

(時報資訊)