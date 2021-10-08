【時報-台北電】9月借道滬深股通的北向資金持續淨流入，且從月度維度觀察，北向資金已連續12個月淨買入A股。今年前三季北向資金累計淨買入額已達2918.47億元，相較歷年同期淨買額已創了歷史新高。

據上證報資料，9月北向資金淨買入A股305.19億元，且今年以來，北向資金月度淨流入額均保持正向買入態勢。其中，近兩個月北向資金淨流入力度明顯加大。前三季北向資金累計淨買入額已達2918.47億元，創下歷年同期的歷史新高。

分析師指出，雖然此前外資流入流出波動幅度放大，但目前A股市場盈利好、估值低具備非常高的投資性價比。當前外資對A股的配置比例依然處於低配狀態，長期來看，外資的持續淨流入依然存有空間。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#北向資金 #A股

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