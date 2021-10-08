【時報編譯張朝欽綜合外電報導】汽車零件供應商ZF(ZF Friedrichshafen)投資英國自動駕駛軟體新創公司Oxbotica，加入共同開發運送人員和貨物的座艙式班車的駕駛系統。
ZF將持有位於牛津市的Oxbotica 5%股份，並在該公司的顧問董事占有一席。兩家公司都沒有揭露交易的詳細財務細節。
德國的一級零件供應商ZF在2020年的營收為326億歐元(約377億美元)，該公司最近宣布的一系列的交易和計畫，都指向希望能增強公司在自動駕駛方專業能力。
兩家公司皆表示，雙方自2019年以來一直在數個計畫項目上合作。
今年稍早之時，英國線上雜貨零售商Ocado表示，將對Oxbotica投資1000萬英鎊(約1360萬美元)，希望能降低無人送貨的成本。
ZF和英特爾旗下的Mobileye在今年五月表示，雙方將合作開發，為豐田提供先進的安全系統，包括緊急自動煞停系統、主動巡航系統、車道偏移輔助系統。
(時報資訊)
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