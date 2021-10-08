【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因日本8月尚在實施緊急狀態，故民間消費當時也受到影響而縮手，8日最新出爐的8月家庭支出，果真出現年減3%現象。經濟學者專家認為，這恐怕不利於日本未來的景氣復甦發展。
這次日本8月家庭支出減幅大於預估，也讓想振興經濟與增加家庭財富的日本新首相岸田文雄，才剛上任就遇到一道經濟難題。
繼7月份增0.7%之後，日本8月家庭支出年減3%，市場則預估是年減1.5%而已。若月與月相比較的話，8月則月減3.9%，且連續4個月下滑，也比預估的減少2%來得差。
日本官員表示，除了緊急狀態降低民眾外食與購物意念外，8月多雨的天氣也是另一個讓家庭支出減少的因素。
信金中央銀行研究院(SCBRI)認為，全球供應鏈斷鏈讓汽車製造難產，8月份新車產量就已減少，9月搞不好還會更糟。因為，汽車銷售量不好的話，也會影響景氣復甦力道。同時，手機等電子消費產品也會受到晶片短缺影響，導致產量不足。
信金中央銀行研究院指出，日本疫情在慢慢降溫，愈來愈多民眾走出戶外，9月的服務項目支出應該會有好消息傳出。
如何在疫情中增加民眾消費，其實這個問題一直困擾著日本政府。有民間調研單位調查，日本9月的服務業，已連續第20個月都孱弱不振。
展望未來，市場臆測隨著緊急狀態在10月鬆綁，以及疫苗覆蓋率提升，許多被壓抑的需求可望反彈。
不過，因零組件不夠，導致汽車生產數量減少，出口方面到時也會受到影響而變差。再加上消費者不願花錢，日本第3季經濟成長應該不會多好看。
(時報資訊)
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