三星電子8日（周五）表示，第三季獲利初估增長28％至3年最高，主要歸功於記憶體晶片價格上漲，以及手機廠商力推新機帶動面板銷售。但分析師認為，本季記憶體晶片價跌可能使獲利承壓。

身為全球記憶體晶片與智慧型手機龍頭的三星預測，7到9月該季獲利約達15.8兆韓元（133億美元），創2018年第三季以來最高，但略低於分析師估計的16.1兆韓元。

記憶體晶片價格與出貨不斷增長，加上三星晶片代工事業獲利躍升，可望帶動晶片部門營業利益比去年同期躍升約79％。三星正式財報將於本月底公布。

分析師認為，三星本季營業利益可能略低於第三季，或是持平，因為隨著全球逐漸解封，預料第四季PC記憶體晶片價格即將下挫，智慧型手機銷售也可能減少。

(時報資訊)

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