【時報-台北電】隨著美國政府暫時沒有計劃動用戰備儲油(SPR)，加上天然氣價格的飆升，部分發電廠開始改採石油運轉，仍是投資人持續關注的重要因素，令盤中歐美油價延續前一交易日漲勢；周五(10/8)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.73美元，報每桶79.03美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.64美元，報每桶82.59美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

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