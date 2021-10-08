雖然目前大環境缺晶片、缺櫃與中國能源問題橫生，但車用電子與生活科技系統大廠元山科技（6275）車用及高階運算訂單出貨仍算穩定，9月營收仍維持旺季水準，達3.49億元，較上月及去年同期分別增加9.62％與16.72％，累計前三季營收29.52億元，亦呈年增16.95％，元山表示，未來維持穩定成長態勢不變。
就前三季的營收結構言之，汽車電子佔比最高達41％、高階運算系統34％、生活科技系統21％及工業設備與其他4％，由於車用訂單能見度高、高階IT市場需求穩定成長，車用及高階運算兩大事業營收占比平均，亦能有效分散營收淡旺季風險。
另針對近期中國大陸能源問題，元山表示，目前中國東莞一帶亦有限電政策，公司已啟動調班生產方式因應，而元山同時擁有台灣高雄、台南與中國東莞等生產基地，能夠彈性調度，降低生產風險；半導體缺晶片以及缺塑料問題，元山亦維持穩定採購政策，維持一定原料庫存，整體營運仍在掌控範圍之中。
元山強調，全球經濟局勢變化與環保法規演進仍是左右產業發展的關鍵，經濟復甦帶動歐洲高階車款需求成長，中國各大車廠亦積極布局新能源車版圖，元山將維持與客戶合作夥伴共同開發作業，而電競市場的發展亦有助高階運算需求，元山維持未來營運穩定成長走勢不變。
(時報資訊)
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