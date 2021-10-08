台股加權指數8日小幅開高在16,742.35點，連二日上漲，權王台積電（2330）開在582元，小漲2元，IC設計9月營收強勁，早盤股價漲勢整齊，但7日大漲的航運股，8日立刻回跌，包括貨櫃三雄萬海、陽明與長榮等，與散裝船指標裕民、中航等震盪走疲，壓抑指數漲幅收歛，使盤勢維持在平盤附近狹幅震盪。
受到參議員達成協議、將短暫拉高舉債上限的激勵，美國四大指數7日全面跳高。
道瓊工業平均指數10月7日終場上漲0.98％（337.95點）、收34,754.94點。那斯達克指數上漲1.85％（277.53點）、收15,250.86點。費城半導體指數上漲1.1％（35.69點）、收3,274.48點。
統一投顧指出，7日台股反彈大漲，但整體成交量仍不足3,000億元，顯見追價買盤力道不強。
考量中國企業債務問題仍在，且中國限電政策影響重大，將衝擊台廠9月、10月的營收表現，加上國慶連假將至，國際股市震盪難免，不確定性仍高，短線跌深反彈，仍須謹慎保守因應。
統一投顧建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：