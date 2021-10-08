設備廠旭東機械（4537）公布9月營收為2.01億元，月增92.40％、年增20.32％，累積今年前三季營收為15.84億元，年成長14.21％。旭東表示，目前昆山廠與主要客戶受到中國限電影響不大，生產動能相對維持穩定的狀態，因此在營收表現上呈現穩定成長的態勢。

旭東為因應面板、自行車及半導體產業之客戶需求，分別於中國昆山及台灣台中擴建廠房。近期昆山廠已上樑，預計2022年第一季完工，於第二季啟用。昆山廠以面板設備為主，目前面板產業受惠於產業秩序穩定，相關廠商皆處獲利狀態而投資意願提升，昆山廠擴廠即因應面板自動化設備需求。

疫情為自行車產業之轉捩點，疫情衝擊之下，使得民眾對健康與運動意識大為提升，各國政府亦鼓勵騎乘自行車，並積極設置自行車道與對購置自行車進行補貼，近期雖疫情趨緩，然民眾已習慣於騎乘自行車，在疫情常態化的大勢下，預期後續民眾仍將維持同樣的交通模式，而這些用戶也會成為中高階車款及電動自行車的未來潛在消費者，帶動整體自行車產值提高。

面板產業自2020年第二季底開始起漲，使得相關廠商陸續轉虧為盈，而過往二年的跌價循環，中國廠商陸續整併以及韓廠陸續退出LCD生產，使得產業結構漸趨健康。中國政府補貼轉向，使中國面板廠由積極擴產轉為提高獲利為主，因而陸廠近兩年之資本支出主要放在提升自動化。旭東是全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，具高性價比之優勢，因而陸廠普遍導入旭東的製造設備，預期旭東將持續受惠。

整體而言，自行車及面板產業資本支出仍維持樂觀，旭東新廠擴建完成後將更添成長動能，預期今、明年業績皆維持成長態勢，後勢不看淡。

(時報資訊)

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