時序進入10月，空氣品質逐漸惡化，不過用電量仍超過3,700萬瓩，整體供電陷入吃緊，亮出供電吃緊的黃燈，台電估計8日尖峰用電量3,760.0萬瓩。
由於7日供電相當吃緊，供電燈號亮出警戒的橘燈，備轉容量率只剩4.2％，這也是繼517大停電以來，首顆橘燈，讓民眾相當擔心，因此後續供電就引發外界注意。
根據台電網站顯示，8日預估最高用電3,760.0萬瓩，尖峰使用率94％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估4,050.5萬瓩，預估尖峰備轉容量228.5萬瓩，備轉容量率為6.08％，供電燈號勉強亮出供電吃緊的黃燈，若用電量再升高，可能再度亮出吃緊橘燈。
值得注意的是，由於進入空污季節，部分電廠為了降低空污排放而降載，依環保署AQI預報資訊，估算竹苗、中部空品區達二級預警。台電考慮天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據供電情況，台中電廠歲（檢）修1100MW、非歲（檢）修600MW，電廠合計1700MW。興達電廠歲（檢）修550MW、非歲（檢）修510MW，合計1060MW。
(時報資訊)
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