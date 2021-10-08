勞動部8日召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春致詞時表示，現在我們的生活逐步解封，振興券也開始上路，大家也都看好台灣未來的經濟發展，我們也希望這些的經濟果實能夠勞資共享。
許銘春表示，今年5月中旬時，因為疫情急速升溫，全國三級警戒加上邊境管制，有部分行業受到衝擊，但感謝這段期勞資雙方願意共體時艱，再加上政府及時提供紓困措施，我們一起度過疫情難關。
基本工資審議委員會前外界對於明年的基本工資有很多想法，不論是學者提出的3％、勞方代表提出的8％至10％，或是資方期望的凍漲。
許銘春說，基本工資對於弱勢勞工的基本生活很重要，蔡總統上任至今已經每年都調整基本工資，落實照顧基層勞工的承諾；我也期待今天的會議，來自勞、資、政、學各界代表，能夠兼顧勞資雙方權益下，充分的交換意見，理性、和諧的溝通。
後天就是雙十國慶日，在國慶日前夕召開會議，特別有意義，我希望今天的會議能夠進行順利、有效率，委員能早一點返鄉過節，我也希望我們所做出來的決議能夠為國家的生日獻上最好的祝福，能夠給我們國家最基層的勞動者更好的照顧。
(時報資訊)
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