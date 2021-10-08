美國參議院兩黨達成協議，短暫延長發債上限至12月，暫時化解美國政府的債務違約危機，美股道指7日收市升337點，漲幅為0.98％，報34,754點，納指漲1％。港股7日上漲逾七百點後，8日早段開市再上漲逾三百點。
香港信報報導，恒指8日開市漲363點，漲幅為1.47％，報25,064。國指開市漲125點，漲幅為1.44％，報8,838。科指開市漲129點，漲幅為2.1％，報6,301。
重磅科技股領漲，騰訊上漲3.9％報490港元。阿里巴巴漲4.8％報154.4港元。美團漲3％報258.2港元。京東漲3.9％報301.4港元。友邦漲1.6％報91.75港元。平保漲2.1％報57.5港元。
(時報資訊)
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