【時報記者莊丙農台北報導】東陽(1319)9月合併營收15.01億元，月增1％，年減7.73％。雖然即將進入AM市場旺季，但北美塞港情況嚴重，加上車用晶片短缺、AM市場運費高漲，客戶也出現遞延出貨狀況，影響第4季旺季表現。累計前3季合併營收134.44億元，年成長6％。
研調機構HIS Markit將2021年全球輕型汽車產量下修6.2％至7,580萬台，以反映馬來西亞疫情對於汽車產業衝擊，並預估車用晶片短缺情況將延續至2022年。而東陽除了大陸轉投資受車用晶片短缺影響以外，AM相關產品出口受限於貨櫃短缺，營運成長平淡。
總計AM事業9月合併營收10.27億元，前3季累計合併營收95.91億元，年成長5％。OEM事業9月合併營收4.74億元，月成長14％，前3季累計合併營收38.54億元，年成長11％。
(時報資訊)
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