基本工資審議委員會今天召開，會前行政院長、經濟部長、國發會主委及勞動部長皆表態要調整，勞動部部長許銘春昨稱「至少調3％」，但全國產業總工會理事長江健興今天在會前批評如果只調3％，不如不要調，「只調3％也是羞辱勞工」，應把去年沒調的也一併調整，至少應調整10％至月薪至2萬6400元、時薪至176元。
據勞保局統計，截至今年7月為止，就業保險投保在基本工資2萬4000元以下的部分工時勞工人數達45萬2613人、基本工資本國人則有119萬2615人，若合計多為領取基本工資的產業移工約45萬餘人，則基本工資調整估算會影響超過200多萬勞工。
江健興表示，第一季經濟成長率9％多、第二季也有7.43％、第三季也有8.34％，全世界各國經濟成長率皆受影響，但台灣不受影響，為全台灣人民共同打拚的成果，他也提及，如日本、韓國等國，受到疫情影響但基本工資也調整。
江健興提及，主計總處預估經濟成長率在5.88％以上，國發會則稱上看6％以上，台灣需要更迫切調整基本工資，受到疫情影響的國家都調了，為何台灣不調，也不認同有雇主團體稱基本工資只調3％，應趁此時大幅調整基本工資至2萬6400元、時薪176元。
(時報資訊)
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