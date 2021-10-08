【時報記者王逸芯台北報導】市場樂觀預期美國兩黨國會議員可能達成協議，以避免政府債務違約，美股四大指數反彈收紅，台股連假前夕最後一個交易日開漲28.49點、報在16742.35點，指數呈現開高震盪，隨即一度翻黑，在16700點攻防戰，目前考量大陸企業債務問題仍在，且大陸限電政策影響重大，將衝擊台廠9月、10月的營收表現，加上國慶連假將至，股市震盪難免，不確定性仍高。
電子資金比重金回到5成5，有外媒指出，大陸限電下，蘋果iPhone恐成重災區，大立光(3008)第三季營運大幅低於市場預期，並釋出高階鏡頭有部分design-in會被推遲到2022年訊息，營運何時好轉迄今仍未明朗，今股價下跌逾3.5%，最低觸2030元，可否成功穩住在2千大關，成為焦點。晶圓雙雄台積電(2330)震盪於平盤附近，站穩在5日線之上，聯電(2303)則小跌約0.6%。
IC設計股今強勢吸金，指標股IC設計聯發科(2454)旗艦天璣2000最快有機會在本季現身，今股價開高走高、一度漲近1.5%，家族股晶心科(6533)更是一舉攻上漲停；股王矽力-KY(6415)早盤高低震盪劇烈、落在平盤。智原(3035)早盤攻上130元漲停鎖住，神盾(6462)加速創新領域投資，一口氣通過三大投資案，今股價反應利多大漲3.5%，其餘威鋒(6756)、創意(3443)、祥碩(5269)也均強勢走揚。
傳產股航運、塑化股今漲多降溫，航運成交比重逾2成，貨櫃三雄萬海(2615)下跌逾2%，長榮(2603)、陽明(2609)早盤後拉回平盤附近震盪，漲勢明顯休息，散裝航運新興(2605)、裕民(2606)漲幅在1.5%附近跳動，相對有撐。
分析師表示，大盤目前守住前低後長紅站上五日線，為短線止跌訊號，不過盤勢尚未明顯轉多，考量台股短線急跌且乖離較大，只要五日線有守，短線適合進場搶反彈。因此操作上建議可用部分資金進場搶反彈，尋找相對大盤有撐或是基期相對較低且法人持續加碼的個股。
(時報資訊)
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