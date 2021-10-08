基本工資審委員會今天10時召開，邀請勞方委員7人、資方委員7人、學者委員4人及政府代表3人共21人開會，勞動部長許銘春會前致詞時表示，大家也看到台灣未來經濟發展，希望經濟果實勞資共享，尤其知道基本工資關係弱勢勞工基本生活，蔡總統上任至今每年調整基本工資落實照顧基層勞工承諾，盼來自勞資政學各界代表能夠兼顧勞資權益理性合諧交換意見。
據勞保局統計，截至今年7月為止，就業保險投保在基本工資2萬4000元以下的部分工時勞工人數達45萬2613人、基本工資本國人則有119萬2615人，若合計多為領取基本工資的產業移工約45萬餘人，則基本工資調整估算會影響超過200多萬勞工。
許銘春致詞時表示，感謝各會委員撥冗參與會議，一起為社會關心的基本工資議題提供協助與建議，她提及，5月中旬疫情升溫全國進入三級、邊境管制部分產業衝擊甚大，所幸勞資雙方共體時艱，政府提供紓困措施一起度過疫情難關。
許銘春說，隨著生活解封，大家也看到台灣未來經濟發展，希望經濟果實勞資共享，尤其知道基本工資關係弱勢勞工基本生活，總統蔡英文上任至今每年調整基本工資落實照顧基層勞工承諾，盼來自勞資政學各界代表能夠兼顧勞資權益理性合諧交換意見。
許銘春最後指出，國慶日前夕召開基本工資審議會特別有意義，希望順利有效率早一點返家過節，希望決議能為國家祝福外也照顧國家基層勞工。
(時報資訊)
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