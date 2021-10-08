杏一（475）公告9月營收5.47億元，年成長5.95％，累計1～9月營收達47.84億元，年增10.76%。
營運表現亮眼的杏一，9月營收增長主因為電商表現強勁所致，該部門9月營收較去年同期成長高達101.13%，其中又以「長備型照護商品」表現最出色。
杏一表示，台灣已開始逐步解封，搭配政府推出的振興券（五倍券），實體門市有望恢復過往表現；而電商部分，因長達近2年的疫情影響，使得部分消費者改變消費習慣，由實體消費轉為電商，故未來消費方式，電商仍有成長力道。
杏一截至9月，兩岸共計302間門市及23座商場，預計10月將再拓展「北護大商場」，商場佔地約1,435坪，緊鄰台北榮總跟振興醫院，並受惠石牌商圈，預估商場平均每日人流量可達16,000人。
(時報資訊)
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