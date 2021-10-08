東陽（1319）自結9月合併營收15.01億元，月增1％、年減7.73％；累計前九月合併營收134.44億元，年增6.47％。

東陽表示，9月持續受到晶片短缺、影響車廠客戶拉貨，加上AM（售後維修）汽車零件市場受到運費高漲、塞港及客戶遞延出貨持續影響，導致9月業績下滑。東陽表示，將持續整理整頓、積極準備，全力滿足客戶的需求。

東陽指出，AM事業9月自結合併營收10.27億元，前九月自結累計合併營收95.91億元，較去年同期成長5％。

東陽OEM事業9月自結合併營收4.74億元，8月增14％；前九月合併營收38.54億元，較去年同期成長11％，若加計非具控制權事業，則OEM整體前九月營收188.48億元、年增9％。

(時報資訊)

#東陽 #合併營收

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