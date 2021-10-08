針對帛琉承認高端疫苗等議題，外交部表示，未來國人只要完成施打兩劑高端疫苗，即可享如同完成施打BNT、AZ及莫德納等國際認證疫苗的待遇一樣，不受限制赴帛觀光旅遊。在台帛兩國疫情都獲得穩定控制的情形下，認證高端疫苗除了有助於進一步促進台帛兩國人民之間的交流互動，也將會是促進台帛雙向觀光旅遊的新動力。
依據帛琉原有的衛生法令規定，只有施打過兩劑獲得WHO或美國FDA所承認的疫苗14天後，才准許入境帛琉。外交部指出，經過台帛雙方密集溝通協調，我國高端疫苗成功獲得帛琉政府的正式承認，除了再次彰顯台帛雙方緊密友好、彼此互信的堅實關係，也是對於我國醫藥生技成果的一大肯定，外交部再次表示感謝。
外交部強調，我國高端疫苗獲得友邦帛琉政府正式認證與WHO及美國FDA所認可的疫苗具同等級的效用，是我國在爭取國產疫苗獲得廣泛國際認證的努力中的重要進展。外交部未來仍將持續與各國溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，持續爭取我國產疫苗取得廣泛的國際認證，促進國人旅行的權益及便利。
(時報資訊)
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