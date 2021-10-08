針對主計長朱澤民答詢時表示，一碗蚵仔麵線20元，引起民眾認為行政官員不知民間疾苦等議題，行政院長蘇貞昌今日於立法院受訪時表示，改天會邀請他去吃蚵仔麵線看看。

立委7日質詢時問朱澤民，近期台灣物價飆升快速，一碗蚵仔麵線多少錢？朱澤民回答：「20元」。與目前北市一碗蚵仔麵線起碼要60元的現況，有很大的差距，引起網友批評。

對此，蘇貞昌表示，主計長一定是不常吃蚵仔麵線，所以對於單一品項的價格不清楚，幸好小事糊塗、大事清楚。這兩年多來，主計長在調度財政做得睿智而有效率，所以才能防疫、紓困、拚經濟，還讓孩子吹冷氣，而且為全國人民減稅、加薪、爭福利，所於他非常感謝主計長，改天會邀請主計長去吃蚵仔麵線看看。

(時報資訊)

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