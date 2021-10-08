針對美國調查半導體廠車用晶片流向，恐有商業機密外洩之虞，行政院長蘇貞昌表示，台灣和美國的溝通管道非常順暢，也瞭解這是對全球普遍性的，不是針對台灣，這也是自願性的，沒有強迫，政府也會力挺相關產業。
經濟部長王美花已於10月6日與AIT台北辦事處處長孫曉雅會面，表達對美方問卷的關心，孫曉雅強調，這並非針對台灣的問卷，而是全球性的，並且是自願、非強迫，可以部分填答，不會強迫透露商業機密，美方是要了解全球供應鏈瓶頸。
(時報資訊)
針對美國調查半導體廠車用晶片流向，恐有商業機密外洩之虞，行政院長蘇貞昌表示，台灣和美國的溝通管道非常順暢，也瞭解這是對全球普遍性的，不是針對台灣，這也是自願性的，沒有強迫，政府也會力挺相關產業。
經濟部長王美花已於10月6日與AIT台北辦事處處長孫曉雅會面，表達對美方問卷的關心，孫曉雅強調，這並非針對台灣的問卷，而是全球性的，並且是自願、非強迫，可以部分填答，不會強迫透露商業機密，美方是要了解全球供應鏈瓶頸。
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