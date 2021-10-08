設備廠天正國際（6654）7日董事會通過募資計畫，9月營收也繳出亮麗成績單，單月營收連續第五個月站穩億元大關，達1.12億元，創下最近36個月以來新高紀錄，累計第三季營收達3.31億元，年增率高達127.8％，為最近12季以來新高。
天正國際今年上半年每股盈餘達2.78元，已經超越去年全年獲利，法人預期天正國際下半年在半導體、LTCC及mini LED等高毛利率機台挹注，匯率亦相對平穩，法人估，天正國際前三季EPS可望接近半個股本，達4.8元。
為了充實營運資金，天正國際董事會通過，將發行4億元為上限的有擔保轉換公司債，發行價格以不低於票面金額102.5％發行，將採競價拍賣方式辦理公開承銷。
天正國際日前參加櫃買業績發表會，受惠於非被動元件設備訂單有所斬獲，天正上半年營益率較去年平均值，暴增11個百分點，天正發言人郭彥甫預期，LTCC設備通過二家客戶驗證，可望成為主要成長動能之一，也看好mini LED、半導體等訂單進度。
長華去年參與天正國際私募，成為主要大股東之一，雖然天正國際今年的董監改選上，長華未如市場預期進入董事會，不過除了長華躍居一線大股東之外，久元、致茂等資深半導體設備廠，均為天正國際的股東或是董事成員之一，強大的股東陣容，有利於天正國際跨足半導體領域。
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