【時報記者莊丙農台北報導】臺北時裝周10月3日登場，偏光片大廠明基材(8215)在今天的Young Talent新鮮秀上，展示24件旗下永續機能織物品牌Xpore製成的服裝單品。

2020年明基材料正式於德國慕尼黑國際體育用品展（ISPO）推出環保防水透氣織物品牌Xpore，上市以來，以其兼顧高機能及環保永續的特性，在產業中獨樹一幟、異軍突起，屢獲國內外各大獎項，近期與城市綠洲共同開發的防水透氣連帽外套亦摘下台灣戶外品牌聯盟年度大獎。

Xpore獲各界採用，如法國環保滑雪品牌Picture Organic Clothing、Black Crows、義大利知名戶外運動休閒品牌Geox、台灣潮牌織本主義、岱妮蠶絲、中華航空、城市綠洲等皆選用Xpore永續機能織物。

Xpore此次贊助的Young Talent新鮮秀時尚策展，是由文化部與教育部合作，提供服裝設計校系學生國際級舞台及資源，展現創作能量，7位時尚新鮮人設計師共設計70件單品，其中有24件使用Xpore防水透氣織物。

(時報資訊)

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