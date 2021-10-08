【時報記者沈培華台北報導】積極攻進,德國頂級車供應鏈的三一東林(3609)9月營收1.03億元，月增55.39%，較去年同期成長135.21%，累計今年前3季營收5.44億元，年增56.67%。

三一東林科技兩大業務分別為電子科技事業群與汽車科技事業群，9月單月營收1.03億元，單月破億元營收創下歷史新高。三一國際董事長陳睿謙於今年4月入主上櫃公司東林科技後展現強烈企圖心，固守本業也全力推動東林營運改造，把三一國際專精的事業引入東林科技，助益東林科技營收成長。

三一東林表示，未來將持續深化雙事業群發展策略，電子科技事業群積極轉型進入LED下游的品牌燈具、推出自有品牌的燈光整合系統擴大產品線，汽車事業群方面，第四季已陸續導入包括丹麥的Mate.Bike電動折疊越野自行車等數個品牌代理經銷權，德國大廠BRABUS重點車款也將在近期正式發表，預計第四季將為三一東林帶來更大的成長動能。

(時報資訊)

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