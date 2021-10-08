【時報-台北電】香港信報報導，大陸國家電力調度控制中心統計，10月1日至6日，也就是國慶長假期間，國家電網經營區日均發受電量為152.45億千瓦時，年增15.75%；全國日均發電量為205.67億千瓦時，增長14.45%。
數據進一步指出，最大負荷電量落在10月4日，為7.31億千瓦，年增12.19%；最高日發電量則落在10月5日，為212.85億千瓦時，年增10.4%。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】香港信報報導，大陸國家電力調度控制中心統計，10月1日至6日，也就是國慶長假期間，國家電網經營區日均發受電量為152.45億千瓦時，年增15.75%；全國日均發電量為205.67億千瓦時，增長14.45%。
數據進一步指出，最大負荷電量落在10月4日，為7.31億千瓦，年增12.19%；最高日發電量則落在10月5日，為212.85億千瓦時，年增10.4%。(編輯整理：廖小蕎)
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