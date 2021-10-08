【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

　1.美國勞工部公布，上周（截至10月2日）初次請領失業給付人數較前一周大減3.8萬人，為32.6萬人，創下3個月來最大跌幅，並少於經濟學家預期的34.8萬人。上周初領失業給付人數4周均值為34.4萬人，較前一周增加3500人。截至9月25日止當周，美國續領失業給付人數周減9.7萬人，為271.4萬人。

　2.觀望美國9月非農就業報告，周四美元大致持平，ICE美元指數尾盤報94.199，仍然接近上周創下的一年高點94.504。

3.投資人對於美國將釋出戰略儲油的擔憂緩解，周四國際油價強勁反彈，紐約11月期油收漲87美分或1.12%，為每桶78.0美元，盤中一度跌逾3%。倫敦布蘭特期油收漲87美分或1.07%，為每桶81.95美元，盤曾重挫3.5%。

　4.美國上周首領失業救濟金人數少於預期，預告周五公布的非農就業報告可能意外強勁，或許將促使聯準會提前啟動縮表，周四紐約12月期金收跌2.6美元或0.2%，為每盎司1759.2美元。其他貴金屬方面，銀價持平，報每盎斯司22.59美元。鉑金跌0.2%，報每盎司982.37美元。鈀金漲3.7%，為1958.61美元，創下9月22日以來最大單日漲幅。

(時報資訊)

#美國 #勞工部 #ICE美元指數

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28275.52 +597.31(2.16%)
10:35
南韓KOSPI
2966.83 +7.37(0.25%)
11:16
香港恆生
24714.25 +12.52(0.05%)
11:21
上證指數
3583.29 +15.12(0.42%)
11:21
深圳成指
14410.92 +101.91(0.71%)
11:21
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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