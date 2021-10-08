【時報-台北電】國慶假期後首個交易日，上證指數開盤報3609.09點，上漲1.15%。深證成指、創業板指分別高開1.04%和0.46%。
煤炭板塊領漲，平煤股份等高開超過4%。天然氣、化工、航運板塊均漲幅居前。油氣板塊走強，准油股份秒板，通源石油、潛能恒信、中曼石油、廣匯能源、海油工程、博邁科等漲超5%。數位貨幣板塊持續拉升，天源迪科漲超12%，南天信息、海聯金匯、北信源跟漲。保險股漲幅擴大，中國平安拉升漲近6%，中國太保、中國人壽、新華保險、中國人保等集體走強。
電力板塊高開低走快速回落，華能國際逼近跌停，江蘇新能、上海電力、太陽能、桂冠電力、華能水電等跌超5%。煤炭股同步開低，冀中能源跌停，山西焦煤、兗州煤業跌約6%。冀中能源9月累計漲80%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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