【時報-台北電】國慶假期後首個交易日，上證指數開盤報3609.09點，上漲1.15%。深證成指、創業板指分別高開1.04%和0.46%。

煤炭板塊領漲，平煤股份等高開超過4%。天然氣、化工、航運板塊均漲幅居前。油氣板塊走強，准油股份秒板，通源石油、潛能恒信、中曼石油、廣匯能源、海油工程、博邁科等漲超5%。數位貨幣板塊持續拉升，天源迪科漲超12%，南天信息、海聯金匯、北信源跟漲。保險股漲幅擴大，中國平安拉升漲近6%，中國太保、中國人壽、新華保險、中國人保等集體走強。

電力板塊高開低走快速回落，華能國際逼近跌停，江蘇新能、上海電力、太陽能、桂冠電力、華能水電等跌超5%。煤炭股同步開低，冀中能源跌停，山西焦煤、兗州煤業跌約6%。冀中能源9月累計漲80%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#上證指數 #煤炭板塊

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28275.52 +597.31(2.16%)
10:35
南韓KOSPI
2966.83 +7.37(0.25%)
11:16
香港恆生
24714.25 +12.52(0.05%)
11:21
上證指數
3583.29 +15.12(0.42%)
11:21
深圳成指
14410.92 +101.91(0.71%)
11:21
英國FTSE
7078.04 +82.17(1.17%)
10/07
法國CAC
6600.19 +107.07(1.65%)
00:05
德國DAX
15250.86 +277.53(1.85%)
10/07

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