【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數204.22點，漲1.64點；總計437家漲、187家跌、71家持平；委買6593421張、委賣4524534張；總成交值382.24億元。

(時報資訊)

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