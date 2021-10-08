【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16723.42點，漲9.56點；總計547家漲、254家跌、135家持平；委買26041354張、委賣19022503張；總成交值1202.56億元。

(時報資訊)

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