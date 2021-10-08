美國債務上限僵局出現進展，美股4大指數出現勁揚走勢，台股今天小幅開高，唯短線獲利了結賣壓加上長假前追價買盤觀望，指數一度翻黑，進入多空拉据。
台股今天以16742點開出，小漲28.49點，隨後翻黑平盤震盪；至9時44分，加權指數來到16747.65點，上漲33.79點，成交值新台幣1019.24億元。
大立光持續弱勢，開低走低，權值股台積電維持在平盤上下區間震盪。車電股依舊是盤面人氣焦點族群，面板股也相對強勢，航運股開低後見到買盤，多檔股價翻紅。
類股表現具題材與績優電子股表現相對強勢，玻璃、造紙、鋼鐵、運輸、生技類股均呈現紅盤表現。（編輯：楊蘭軒）1101008
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