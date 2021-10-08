美國債務上限僵局出現進展，美股4大指數出現勁揚走勢，台股今天小幅開高，唯短線獲利了結賣壓加上長假前追價買盤觀望，指數一度翻黑，進入多空拉据。

台股今天以16742點開出，小漲28.49點，隨後翻黑平盤震盪；至9時44分，加權指數來到16747.65點，上漲33.79點，成交值新台幣1019.24億元。

大立光持續弱勢，開低走低，權值股台積電維持在平盤上下區間震盪。車電股依舊是盤面人氣焦點族群，面板股也相對強勢，航運股開低後見到買盤，多檔股價翻紅。

類股表現具題材與績優電子股表現相對強勢，玻璃、造紙、鋼鐵、運輸、生技類股均呈現紅盤表現。（編輯：楊蘭軒）1101008

(時報資訊)

#台股 #美國債務 #美股

個股觀測

優良
持平
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重要商品行情

（更新：2021/10/08）
芝加哥近月黃豆
1247.25 +5.25
芝加哥近月玉米
534 +1.75
紐約近月RBOB汽油
2.3344 +0.02
紐約近月棉花
111.61 -1.49
倫敦三個月期鎳
18264.00 +192.00
倫敦近月布蘭特
81.95 +0.87
日本近月RSS3橡膠
197.00 -0.10
紐約近月輕質原油
78.30 +0.87
BDI綜合指數
5650 +3.00
紐約近月天然氣
5.677 +0.00
紐約近月黃金
1759.2 -2.60
倫敦三個月期銅
9280.00 +234.50

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