【時報-台北電】避險需求降，拖累周四紐約期金收低；因美國最新初請失業補助金人數下降，帶動公債殖利率上升，削弱黃金避險需求，拖累期金價格收低，但因市場仍等待非農就業數據而限制跌幅，而鈀金反彈逾4%。
分析師表示，在黃金市場預期聯準會(Fed)削減購債規模的前提下，使金價對美元與殖利率波動較為敏感，而周五非農就業數據報告可能成為影響近期金價走勢的主因。
周四(10/7)收盤報價，12月黃金跌2.6美元，報每盎司1759.2美元，12月白銀漲0.13美元，報每盎司22.66美元，1月白金漲8.1元，報每盎司985.3美元，12月鈀金漲87.2美元，報每盎司1955美元。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)
(時報資訊)
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