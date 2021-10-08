【時報-台北電】原油漲勢趨緩，周四馬來西亞棕櫚油止漲回落；因國際原油價格漲勢趨緩，拖累馬來西亞棕櫚油價格自歷史高點回落，並結束連續3個交易日漲勢，但因市場仍擔心供需問題失衡而限制跌幅。

分析師表示，目前能源價格和運費上漲成為植物油走強動力，若原油價格持續下跌，可能令棕櫚油價格承壓，且較高的價格可能引發部分投資人獲利了結，使其價格回檔修正。

周四(10/7)馬來西亞衍生產品交易所(BMD)12月棕櫚油期貨終場下跌23馬幣，或約0.5%，至每噸4849馬幣（約1159.5美元），而近月棕櫚油約跌0.6%，報每公噸5036馬幣；大連期交所適逢中國國慶假期休市；芝加哥期交所近月豆油約漲3.1%。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

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